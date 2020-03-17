17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs aslında hekimlerin genellikle faranjit gibi nisbeten daha kolay tedavi edilebilen üst solunum yolu enfeksiyon sebebi olarak bildiği bir virüs. Ancak zaman içinde virüste mutasyon adı verilen bazı değişiklikler oldu. Bu durum şekil ve genetik yapısında değişiklere neden oldu ve bu virüsün daha zarar verir bir hal almasına sebep oldu.
İnsanlarda koronavirüsün neden olduğu hastalık spektrumunun basit soğuk algınlığından ağır akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebildiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Kadir Fırat, “Koronavirüslerin insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün oluyor. Virüs hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve el sıkışma ile bulaşabiliyor. O nedenle korumamız gereken bulaş yerleri tabiî ki bu bölgeler oluyor” dedi.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
Enfeksiyonun yaygın belirtileri arasında solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu belirten Op. Dr. Fırat, “Daha ciddi vakalarda pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm görülebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamıyor” şeklinde konuştu.
Bu hastalığın özel bir tedavi yöntemi olmadığını kaydeden Fırat, sözlerine şöyle devam etti: “Çoğu zaman belirtiler kendiliğinden kaybolur. Uzman hekimler teşhis sonrası ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ile belirtileri hafifletmek için tedavi uygulayabilirlerse de bunlar daha çok hastalığın belirtilerini rahatlatıcı tedavi olarak rol üstlenebilir. Yaşam alanlarındaki oda neminin dengelenmesi ve ılık duş ile boğaz ağrısı veya öksürüğün hafiflemesine destek sağlanabilir. Ayrıca bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve uyku tedavi için faydalı olur. Belirtiler standart soğuk algınlığı sürecinden daha kötü seyretmeye başlarsa mutlaka uzman hekime danışılması gerekir. Hastalığın özel bir ilacı olmaması nedeni ile bu virüsten kurtulmanın en önemli rol oynayıcısı korunmak olmaktadır.”
KORONAVİRÜS KORUNMA YOLLARI
* Eğer sağlıklı bir kişiyseniz yapmanız gereken tek şey virüsün bulaşmaması için hastalık şüphesi olanlardan uzak durun.
* Öksürük veya hapşırma şikayetiniz varsa maske takın.
* Maskeler tek başına korumaz beraberinde alkol bazlı temizleme maddeleri ile ellerinizi de temizlemelisiniz
* Eğer maske kullanıyorsanız nasıl takacağınız ve imha edeceğinizi de bilmelisiniz
* Maskeyi nasıl kullanmalıyız ve nasıl çıkarmalıyız?
* Maskeyi takmadan önce alkol bazlı solüsyon veya sabun ile elinizi temizlemelisiniz.
* Maske ile burun ve ağzınızı kapatmalısınız ve aralarında boşluk olmamalı
* Maske ye elinizle dokunmaktan kaçınmalısınız eğer dokunmuş iseniz elinizi tekrar temizlemelisiniz
* Maske nemlenmiş ise onu yenisi ile değiştiriniz.Değiştirirken ağız kısmına dokunmayınız.
* Maskeyi çıkarırken ağız kısmına denk gelen ön tarafına dokunmayınız. Arka lastikli kısmından tutarak çıkarınız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!