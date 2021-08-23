Türkiye koronavirüs risk haritası özellikle tatil için şehirlerarası ziyaret yapanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 7 - 13 Ağustos 2021 illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı.

Türkiye koronavirüs risk haritası özellikle tatil için şehirlerarası ziyaret yapanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 7-13 Ağustos 2021 2021 illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kilis ve Zonguldak'ta ilk doz aşı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece düşük riskli il sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kilis ve Zonguldak, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 33'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Van, Yozgat ve Erzurum'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65'in üstüne çıktığını aktaran Koca, Kovid-19 risk haritasında bu illerin renginin turuncu (yüksek riskli) yerine sarı (orta riskli) olduğunu bildirdi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 241,64 Adıyaman 121,11 Afyon 191,88 Ağrı 383,99 Aksaray 361,69 Amasya 126,68 Ankara 199,55 Antalya 47,29 Ardahan 228,78 Artvin 308,55 Aydın 38,69 Balıkesir 78,29 Bartın 114,58 Batman 656,80 Bayburt 252,72 Bilecik 128,93 Bingöl 546,19 Bitlis 441,32 Bolu 112,77 Burdur 253,10 Bursa 129,70 Çanakkale 83,46 Çankırı 131,48 Çorum 182,79 Denizli 192,04 Diyarbakır 627,55 Düzce 145,32 Edirne 74,06 Elazığ 399,52 Erzincan 165,08 Erzurum 206,92 Eskişehir 296,57 Gaziantep 126,26 Giresun 279,24 Gümüşhane 235,00 Hakkari 98,75 Hatay 119,63 Iğdır 234,46 Isparta 345,22 İstanbul 181,96 İzmir 49,81 Kahramanmaraş 137,48 Karabük 186,77 Karaman 228,70 Kars 110,56 Kastamonu 177,48 Kayseri 196,14 Kırıkkale 225,69 Kırklareli 56,12 Kırşehir 164,99 Kilis 129,56 Kocaeli 146,90 Konya 415,51 Kütahya 157,28 Malatya 176,14 Manisa 114,99 Mardin 466,00 Mersin 350,18 Muğla 45,46 Muş 380,91 Nevşehir 157,40 Niğde 202,72 Ordu 240,08 Osmaniye 130,16 Rize 575,56 Sakarya 261,93 Samsun 171,16 Siirt 543,39 Sinop 119,19 Sivas 286,53 Şanlıurfa 293,77 Şırnak 144,30 Tekirdağ 84,82 Tokat 151,87 Trabzon 330,58 Tunceli 123,44 Uşak 99,88 Van 198,72 Yalova 137,29 Yozgat 210,21 Zonguldak 170,16