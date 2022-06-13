VAKA SAYISI ARTIYOR!

Dünya Sağlık Örgütü ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda farklı bölgelerde belirdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika dışındaki maymun çiçeği vakasının üç haftada 800 kişinin üzerine çıktığını belirtti.

Hastalık genellikle hafif geçse de Afrika dışında ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda görülmesi endişe yaratıyor. İngiltere başta olmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı da kapsayan Birleşik Krallık genelinde 225 vaka görüldü.

İspanya'da ise toplamda 186, Portekiz'de 153, Kanada'da 80, Almanya'da 65, Fransa'da ise 51 vaka doğrulandı. Ayrıca, Hollanda'da 40, ABD'de 25, İtalya'da 20, Belçika'da 17, İsviçre'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, İrlanda'da 6, Avustralya'da 6, Çek Cumhuriyeti'nde 6, Slovenya'da 6, İsveç'te 5, Danimarka'da 3, İsrail'de ise 2 vaka tespit edildi.