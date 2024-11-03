Duyguların iki yüzü

Korku ve anksiyete, hem beyinde hem de vücutta gerçekleşir. Bu duyguların etkisi, bedenimizdeki fiziksel değişimlerle bir araya gelir ve korkunun doğasına dair derin bir anlayış sunar. Eminem'in "Lose Yourself" şarkısında tarif edilen bedensel hisler, bu karmaşık sürecin bir yansımasıdır.