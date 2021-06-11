Şebnem hemşirenin sır ölümü

İHA

İzmir'de hemşirelik yapan Şebnem Köker, İstanbul Kadıköy'de, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç hemşirenin kuzeni, "Kuzenim hayat dolu bir insandı, intihar ettiğine inanmıyoruz" dedi.

Olay, 7 Haziran Pazartesi günü Kadıköy Moda'da bulunan bir pansiyonda meydana geldi. İzmir'de bir hastanede hemşire olarak çalışan Şebnem Köker iddiaya göre, internet üzerinden tanıştığı T.B. ile birlikte Kadıköy'de bir pansiyona yerleşti. Olay gecesi T.B.'ye gelen bir telefon üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında genç kadının intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği belirlenecek.

'BİZİM AİLECEK TEK İSTEĞİMİZ OLAYIN AÇIĞA ÇIKMASI'

Hayatını kaybeden genç hemşirenin kuzeni Atakan Yegen, "Kuzenim cuma günü İstanbul'a geldi. Burada bir pansiyonda üç günlük oda ayırmışlar. Benim de öğrendiğime göre pazar günü olay gerçekleşiyor. Öğrendiğimiz kadarıyla çok şüpheli durum var. En başta düşüş şekli, sırt üstü düşmüş. Olaydan önce yani pazar günü telefonunun suya düştüğü iddia ediliyor. Moda sahilde denize düştüğü iddia ediliyor akşamüstü gibi. Ancak benim kuzenim gece 11 gibi 2-3 tane arkadaşını kendi telefonundan arıyor. Bizim ailecek tek istediğimiz olayın açığa çıkması. Eğer içinde bir kasıt varsa bunu yapanların cezasını bulması, yoksa da bize ne olduğunun söylenmesi, biz sadece adalet istiyoruz. Biz ailesi olarak intihar ettiğine inanmıyoruz" dedi.

'KİME SORARSANIZ SORUN HAYAT DOLU BİR İNSANDI'

Kuzeninin geleceğe dair planları olduğunu söyleyen Yegen, "Kime sorarsanız sorun hayat dolu bir insandı. Benim kuzenim son 2-3 ayda 30 -40 kilo verdi. Onun dışında annesi yurt dışında onun yanına gitmek için planlar yapıyordu. Biz bilet bakıyorduk . Ondan sonra vefat ettiği gece arkadaşıyla konuşmuş. Arkadaşına pazartesi günü akşam geleceğini söylemiş. ‘Kahve içeriz beraber, İstanbul’da neler yaptığımı anlatırım’ demiş. Biz o yüzden intihar ettiğini düşünmüyoruz. Aynı gece babasıyla da konuşmuş. Bu olayın intihar olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.