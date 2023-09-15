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Adana'da olay, saat 22.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman A., iddiaya göre Bülent Koç'un (55) işlettiği restorana gelip alkol aldı.

ÇOCUKLAR TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Süleyman A. ve Bülent Koç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mekanda bulunan Koç'un oğulları G.K. ve A.K. de olaya dahil oldu.

BABASIYLA TARTIŞANI BACAĞINDAN VURDU

A.K., babası ile tartışan Süleyman A.'yı tabanca ile bacağından yaraladı. Bülent Koç, olayın daha fazla büyümesini engellemek için oğlunun elindeki silahı almak istedi.

SİLAHI ALMAK İSTERKEN BAŞINDAN VURULDU

Bu sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Bülent Koç, başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVLAT KURŞUNUYLA ÖLDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan Süleyman A. ise hastaneye kaldırıldı. A.K.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.