Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY | Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü! - Haberler

        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!

        Adana'da, 17 yaşındaki A.K., restoran işletmecisi babası 55 yaşındaki Bülent Koç ile tartışan Süleyman A.'yı tabancayla yaraladı. Olayın daha fazla büyümemesi için oğlunun elindeki tabancayı almak isteyen Bülent Koç, silahın kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 08:16 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da olay, saat 22.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman A., iddiaya göre Bülent Koç'un (55) işlettiği restorana gelip alkol aldı.

        ÇOCUKLAR TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Süleyman A. ve Bülent Koç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mekanda bulunan Koç'un oğulları G.K. ve A.K. de olaya dahil oldu.

        BABASIYLA TARTIŞANI BACAĞINDAN VURDU

        A.K., babası ile tartışan Süleyman A.'yı tabanca ile bacağından yaraladı. Bülent Koç, olayın daha fazla büyümesini engellemek için oğlunun elindeki silahı almak istedi.

        SİLAHI ALMAK İSTERKEN BAŞINDAN VURULDU

        Bu sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Bülent Koç, başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EVLAT KURŞUNUYLA ÖLDÜ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan Süleyman A. ise hastaneye kaldırıldı. A.K.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Habertürk Anasayfa