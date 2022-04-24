Korkunç olay! Genç kadın araçtan atladı

İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bakırköy Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 34 NN 9147 plakalı aracın içindeki kimliği öğrenilemeyen genç kadın, henüz bilinmeyen nedenle otomobilden dışarı atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kadını, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı yerde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yerdeki kan örnekleri ve diğer delilleri toplayan ekipler, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Ekipler, olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

'DÜŞMESİYLE BERABER KAFASINI YERE ÇARPTI'

Olayı gören benzin istasyonu çalışanı Mehmet Sait Gülşan, "Araç alışveriş merkezinin oradan doğru geliyordu. Arabanın kapısı bir anda açıldı. Fakat süratli değildi. Kapı açıldı. İçeriden birisi düştü. Düşmesiyle beraber kafasını yere çarptı. Araç 20-30 metre sonra durdu. Sürücüsü geldi. Daha sonra polisler geldi ambulans geldi. Aldı götürdüler hastaneye. Bayandı. Hareketsiz duruyordu. Yüzü parçalanmıştı. Asfalta sürtmüş suratı. 20-22 yaşlarındaydı sanırım" dedi.