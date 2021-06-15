Korkunç olay! Anne ve babasını öldürdü

CANİ... Son dakika: Anne ve babasını ketletti! Olmaz olsun böyle evlat

DHA

Olay, gece yarısı meydana geldi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen, iddiaya göre annesi Sevgi Diplen ve babası Şenol Diplen'den para istedi.

DHA'nın haberine göre, Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı.

Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Öte yandan uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle geçen sene tutuklanan Diplen´in, açık cezaevlerinde kalanlara, koronavirüs salgını nedeniyle verilen izinle çıktığı öğrenildi.

17 YAŞINDAYKEN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞ

Mert Diplen'in, 17 yaşındayken ise tartıştığı Kadir A.yı (16) öldürdükten sonra tutuklandığı, yaşının küçük olması ve iyi hal ile tahrik indirimlerinin uygulanması nedeniyle 2 yıl sonra cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.