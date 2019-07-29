İstanbul Esenler’de iddiaya göre otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2.5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor.

Akıllara durgunluk veren olay, geçen cumartesi günü Esenler’de meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 2.5 yaşındaki Yunus Efe Özay, annesiyle birlikte Esenler’deki teyzesinin çatı katındaki dairesine geldi. İddiaya göre, annesi ve teyzesi çatıda oturduğu sırada minik Yunus Efe, 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atıldı. Atılan çocuk yolun karşı tarafında duran park halindeki otomobilin üzerine düştü.

'ÇATI KATINDAN ATMIŞ'

Olayın hemen ardından yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların hayatta tutmak için yoğun mücadele verdikleri çocuk solunum cihazına bağlı tutulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çocuğu olay anında hastaneye götüren görgü tanığı Enes Ercan, "Çocuğun düştüğünü gördük. Engelli bir çocuk varmış çatı katından atmış. Biz de arkadaşın arabasıyla aldık hastaneye götürdük" dedi.

KORKUNÇ AN KAMERADA!

Başlatılan soruşturma kapsamında olay anında çatıda bulunan anne ve minik çocuğun teyzesinin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülürken minik çocuğun atıldığı anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan ve arabanın camına yansıyan görüntülerde minik çocuğun yukarıdan atıldığı görülüyor. Çocuğun hızla arabanın üzerine düştüğü an kameralara yansıyor.