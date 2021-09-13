Turist otobüsü öğrenci servisiyle çarpıştı!

Muğla'da, Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkiinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.