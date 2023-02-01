Körfez'de imar işlemleri dijitale taşındı

İHA

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi, e-belediyecilik uygulamalarına imar işlemlerini de ekledi.

Belediyenin İmar Yönetim Sistemi ile vatandaşlar, imar arşivi bilgi edinme, imar durum bilgileri, ruhsat ön onay başvurusu, e-eksper ve asansör onay proje başvurusu, mimari ön onay başvurusu, mimari onay projesi başvurusu, statik, elektrik, mekanik onay proje başvuruları, zemin etüt onay başvurusu gibi tüm işlemleri online olarak yapabilecek.

Vatandaşın belediyeye gelmeden, kurum internet sitesinden imar başvurularını ve akabinde takibini yapmasını sağlayan yazılım sistemi ile birlikte başvuru sahibi, yapı sahibi, müteahhit gibi kişiler işlemlerinin hangi aşamada olduğunu sistem üzerinden ve SMS ile öğrenebilecek.

Proje düzeltmelerinden gelen dosyalar yazılımlar ile kontrol edilerek, proje versiyonları arasındaki değişiklikler otomatik tespit edilecek ve vatandaş bilgilendirilecek. Vatandaşlar e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra tüm başvuruları ve süreçlerin takibini sistem üzerinden anlık olarak da görebilecek.