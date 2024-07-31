JAPON YÖNETİMİNİN ARDINDAN FARKLI REJİMLER ORTAYA ÇIKTI

Japon yönetiminin sona ermesinin ardından, hem kuzeyde hem de güneyde işgal bölgelerinde siyasi karışıklık ve kargaşa hakim oldu. Farklı ideolojik gruplar kontrol ve etki için mücadele etti. Güneyde ABD askeri hükûmeti, Eylül 1945'te aceleyle ilan edilen Kore Halk Cumhuriyeti'ni tanımayı reddetti. Sürgünden dönen geçici hükûmet, hükûmet olarak değil bir siyasi parti olarak yeniden örgütlenmek zorunda kaldı.