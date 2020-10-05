Muğla'nın Bodrum'un İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, geçen 16 Temmuz'da ormanlık alanda bulduğu bir kafatası getirdi. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49),sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
PARÇALARI ARANIYOR!
Polis, ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. 4 gün sonra ise bölgede kaval kemiğine benzeyen bir kemik daha bulundu. Ekipler, bu kemiği de kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı. Bulunan kafatası ve kemiğin yapılan DNA incelemesinde, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu gelişmenin ardından soruşturmayı derinleştiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
MÜGE ANLI'DA MEHMET ALİ KORAN CİNAYETİNİ KONU ALIYORDU
Mehmet Ali Koran'ın annesi Bedevi Koran, Müge Anlı'nın programına katılarak 10 aydır kayıp olan oğlu için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Anne Koran, bugün bulunan kafatası ve kemiğin yapılan DNA incelemesinde, oğlu Mehmet Ali Koran'a ait olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne oğlunun katil veya katillerini bir an önce yakalanması için yardım çığlığında bulundu.
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