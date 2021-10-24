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Yürüyüşe gittiği köpekleri döndü, kendisinden haber yok

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dün sabah saatlerinde 2 köpeğiyle birlikte Oluklacı mevkisinde yürüyüşe çıkan 53 yaşındaki Mehmet Dereli, geri dönmedi. Köpeklerinin akşam aracının yanına tekrar gelmesinin ardından Dereli için arama çalışması başlatıldı

24.10.2021 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL
Köpekleri döndü, kendisi kayıp!
DHA

İstanbul’da yaşayan Mehmet Dereli (53), tatil için memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine geldi. Dün sabah saatlerinde 2 köpeğiyle birlikte inek denizi mevkiinden Oluklacı'ya doğru yürüyüşe çıkan Dereli, bir daha geri dönmedi. Dereli'nin annesi, oğlunun geri gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

Akşam saat 20.00 sıralarında Mehmet Dereli ile birlikte yürüyüşe giden 2 köpeğin aracın yanına gelmesinin ardından polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Gece saat 23.00'a kadar sürdürülen arama çalışmasına alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinden itibaren ekipler, Dereli'yi bulmak için tekrar arama çalışması başlattı.

Öte yandan, Mehmet Dereli'nin dün saat 17.00 sıralarında annesini cep telefonuyla aradığı ve dönüşe geçtiğini bildirdiği öğrenildi.

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