Köpek yavrusunu ve kaplumbağayı böyle kurtardı

Çanakkale'de Güzelyalı Karanlık Liman girişindeki alevlerle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, ağaçlık alanın içinde köpek yavruları ve bir kaplumbağa olduğu fark etti.

Yanan alana yaklaşan orman işçileri, alevlerin arasından aldıkları 2 köpek yavrusu ve kaplumbağayı güvenli alana taşıdı.

Kurtarılan hayvanlara vatandaşlar ve görevliler tarafından su verildi.