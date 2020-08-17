Köpekler çok sevimli ve arkadaş canlısı hayvanlardır. Fakat ülkemizde bu sevimli hayvanlardan korkan hatta köpeklere karşı fobisi olan birçok insan bulunmaktadır. Bu korkunun sebebi; köpeklerin davranışları hakkında yeterli bilgi sahibi olunmamasından kaynaklanmaktadır. Aniden havlayan bir köpek karşısında verilen tepki; bu davranışı bilen ile bilmeyen kişi arasında büyük farklılık göstermektedir. Kendi kendinize köpek korkunuzu yenmek için yapabileceğiniz birkaç yöntem ve köpekler hakkında bilgi sahibi olmak yeterli olacaktır. Bu yöntemler;

Köpekler ilk olarak kişinin vücudunun salgıladığı enerjiyi hissetmektedir. Eğer kişi korkuyorsa bunu da duruştan hemen anlamaktadır. Bu yüzden korksanız bile duruşunuz dik olduğu takdirde özgüvenli olduğunuzu hissederek, yanınıza gelmeyeceklerdir.

Sürü halinde ya da sokakta yaşayan köpekler kendilerine öncülük edecek bir lider ararlar. Bu şekilde sokakta gördüğünüz köpeklere karşı korkup kaçmak yerine; konuşmadan, dokunmadan, göz teması kurmadan durursanız; sizi lideri olarak düşünecek, sizi koklayarak tanımaya çalışacaktır. Köpeklerin koku alma duyuları çok gelişmiştir.

Karşınızdaki köpek size teslimiyetçi bir şekilde boyun eğdiğinde sevmeniz daha iyi olacaktır. Çünkü o köpek artık kendisini sevmeniz için izin vermiş demektir.

Köpekler sizi gördüğünde havlamaya başlıyorsa, telaşlanıp kaçmaya çalışmayın. Kaçtığınızdan dolayı köpek daha çok üzerinize gelecek, sizi kovalamaya başlayacaktır. Bunun yerine size havlamıyormuşçasına hiç oralı olmadan yanından geçip gitmeniz faydalı olacaktır.

Belli bir yerde zincirlenmiş ya da bağlı olan köpeklerin size yanından geçerken havlamasının nedeni bölgesini korumak için verdiği tepkiden kaynaklanmaktadır. Eğer muhakkak bağlı bir köpeğin bulunduğu yerden geçmeniz gerekirse aynı şekilde havlamasına kulak asmadan ve gözlerine bakmadan oradan geçip gidebilirsiniz. Havlayan bir köpeğin gözlerinin içine bakmanız ona meydan okuduğunuz anlamına gelmektedir. Bu durumda havlayan köpeği daha çok sinirlendirecektir.

Köpekler; korktuğunuzu anladığı için öncelikle karşısında korktuğunuzu belli etmemeye çalışarak size gelmelerini engelleyebilirsiniz. Sonrasında ise köpekleri sevmek ve zaman geçirmek tamamen sizin çabanızla çözülebilecek bir durum haline gelmektedir.