Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Bytyqi için düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan da yer aldı.
İmza töreninde açıklamada bulunan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.
Zymer Bytyqi, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.
3 TRANSFER DAHA
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve Emre Kartal'ın yanı sıra genel menajer Seçkin Özdil, sportif direktör Adnan Erkan, futbol akademi koordinatörü Taner Ay katıldı.
Açıklamada, "Kulübümüz İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile 1,5, Emre Kartal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferlerimiz İsmail Güven 20, Doğan Can Gölpek 24, Emre Kartal ise 3 numaralı formayı giyecek." denildi.
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