Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer maça hızlı başlarken 12'de Hamsik takımını öne geçirdi: 0-1.

37'de ev sahibi, Pozuelo ile eşitliği yakaladı. İlk yarı böyle bitecek derken 45+5'te Bakasetas, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Konyaspor, ikinci yarının sonlarına doğru baskıyı artırırken 85'te Soner Dikmen takımına galibiyeti getirdi: 2-1.

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde yine kazanamazken 11. yenilgisini alarak 45 puanda kaldı.

Konyaspor ise üst üste 2. galibiyetini alıp rakibiyle puanını eşitledi. ,

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