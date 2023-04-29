Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer maça hızlı başlarken 12'de Hamsik takımını öne geçirdi: 0-1.
37'de ev sahibi, Pozuelo ile eşitliği yakaladı. İlk yarı böyle bitecek derken 45+5'te Bakasetas, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
Konyaspor, ikinci yarının sonlarına doğru baskıyı artırırken 85'te Soner Dikmen takımına galibiyeti getirdi: 2-1.
Trabzonspor, Bjelica yönetiminde yine kazanamazken 11. yenilgisini alarak 45 puanda kaldı.
Konyaspor ise üst üste 2. galibiyetini alıp rakibiyle puanını eşitledi. ,
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