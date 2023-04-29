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Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU

Konyaspor-Beşiktaş maçının tüm detayları HT SPOR'da... Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Trabzonspor, 32. haftada Konyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer, yeni hocası Nenad Bjelica yönetimindeki ikinci maça da öne geçerek başladı ama devamını getiremedi. 45+5'te Bakasetas'ın atılmasıyla yine 10 kişi de kalan Trabzonspor, 85'te Soner Dikmen'in golüyle yıkıldı

Giriş: 29.04.2023 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN İZLE | Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer maça hızlı başlarken 12'de Hamsik takımını öne geçirdi: 0-1.

37'de ev sahibi, Pozuelo ile eşitliği yakaladı. İlk yarı böyle bitecek derken 45+5'te Bakasetas, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Konyaspor, ikinci yarının sonlarına doğru baskıyı artırırken 85'te Soner Dikmen takımına galibiyeti getirdi: 2-1.

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde yine kazanamazken 11. yenilgisini alarak 45 puanda kaldı.

Konyaspor ise üst üste 2. galibiyetini alıp rakibiyle puanını eşitledi. ,

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