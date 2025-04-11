Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Final öncesi son virajda sahne alacak takımlar belli oldu. Galatasaray, Konyaspor deplasmanında saha çıkacak. Bu kapsamda, Konyaspor - Galatasaray maç tarihi ve canlı yayın bilgileri büyük merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili bilgiler...