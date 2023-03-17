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Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 26. hafta maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşıyor. STAT: MEDAŞ Konya BŞB

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1 KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Marlos, Pozuelo, Muhammet Demir

YEDEKLER: Erhan, Yasir, Uğurcan, Robert Muriç, Endri Çekici, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar, Bruno Almeida Paz, Cebrail, Mame Biram Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Aleksandar Stanojevic GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Barış Alper, Rashica, Kerem, Icardi

YEDEKLER: Okan, Torreira, Yunus, Zaniolo, Gomis, Adekugbe, Emin, Mata, Hamza, Kazımcan

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Ligde oynadığı 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemiyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson zorlu karşılaşmada yok. Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu. HEM ATIYOR HEM TUTUYOR Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor. Ligde 51 gol atan (3'ü hükmen) sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 58 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin 7 gol gerisinde 2. sırada yer aldı. Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.

DEPLASMANDA GOL YEMİYOR! Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan "Cimbom" tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

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