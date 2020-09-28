Bu yetmez gibi, öyle bir gol yendi ki, eşi benzeri yok. Vida orta sahadan geriye vurdu. Ersin sadece baktı. Korner atılıyor. Beş futbolcu bir de kaleci var. Rakipten sadece iki. Buna rağmen, Ömer’in ortasında Shengelia kafa ile golünü attı. 28’de gelen bu sayı, Kartal’ın kimyasını bozdu.