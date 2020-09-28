ALİ ECE: Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda adı büyük performansı küçücük oyuncular var, bu büyük sorun! Bir de en yüksek form grafiğine ulaşsalar bile asla Beşiktaş 11’inin ideal futbolcuları olamayacak oyuncular var, bu daha da büyük bir sorun!
Skoru 2-0’a getiren pozisyonda Vida ve arkadaşları TV’den izleyen Beşiktaş taraftarlarından utanmalılar: TV başındaki Beşiktaşlılar işe yaramayacağını bilseler bile en azından refleks gösterip şutu engellemek için ayaklarını uzatmışlardır! Bunu düşünüp utanmayan futbolcu varsa daha da yazacak bir şey kalmıyor!
Maçın olayı... Vida'nın berbat ötesi performansı: En yüksek seviyesindeyken de geriden çok iyi top çıkaramıyordu ancak “tersine asist” yapmak nedir? Stoper kötü oynasa bile kötü mücadele etmez, kötü mücadele eden stoper artık stoperlik vasfını yitirmiştir!
GÜNTEKİN ONAY: Transferlerde geç kalan yönetim, mevcut kadroda bulunan uluslararası oyuncu konumundaki Vida ve Ljajic gibi iki futbolcusunu da göndermek için iki aydır pazarlık yapıyor. Maaşı yüksek diye göndermek için çırpındığın futbolcudan nasıl performans alacaksın? Vida dün tanınmayacak haldeydi. Keza Ljajic de öyle.
Beşiktaş ilk yarı tek bir etkili atak yapamadığı gibi ancak amatör bir takımın yiyeceği bir golü de kalesinde gördü. İkinci yarıda Aboubakar ile hücumda biraz hareketlenen siyah beyazlılar orta alan paylaşımında da sorunlar yaşadı.
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