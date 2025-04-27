Konyaspor: 3 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. 4 gol çıkan mücadele, yeşil-beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
A. Demirspor'un golünü 45+3'te Salih Kavrazlı kaydederken; Konya bu gole 69. ve 78. dakikalarda Riechedly Bazoer ile Abdulsamet Burak'la (k.k) karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor -2 puanda kaldı. Üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor ise 43 puana yükseldi.
Ligin 34. haftasında Konyaspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.