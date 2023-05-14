Konya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Konya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Konya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Konya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Konya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.98 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:09 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 93 oldu. Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 905.566 oyla yüzde 68.74 - Kemal Kılıçdaroğlu: 317.563 oyla yüzde 24.10 - Sinan Oğan: 89.209 oyla yüzde 6.77 - Muharrem İnce: 5.103 oyla yüzde 0.39 oy aldı.



Konya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 905.566 oyla yüzde 68.74Kemal Kılıçdaroğlu: 317.563 oyla yüzde 24.10Sinan Oğan: 89.209 oyla yüzde 6.77Muharrem İnce: 5.103 oyla yüzde 0.39

Konya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.93 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:09 itibarıyla yüzde 90.5 oranında açıldı. 2023 Konya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 882.245 oyla yüzde 69.3 - Millet İttifakı: 285.155 oyla yüzde 22.39 - Ata İttifakı: 41.267 oyla yüzde 3.24 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 36.876 oyla yüzde 2.9 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.841 oyla yüzde 0.15 aldı. Saat 22:09 itibarıyla 2023 Konya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 882.245 oyla yüzde 69.3Millet İttifakı: 285.155 oyla yüzde 22.39Ata İttifakı: 41.267 oyla yüzde 3.24Emek ve Özgürlük İttifakı: 36.876 oyla yüzde 2.9Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.841 oyla yüzde 0.15AK Parti: 608.724 oyla yüzde 47.81MHP: 182.567 oyla yüzde 14.34CHP: 171.157 oyla yüzde 13.44İYİ Parti: 113.998 oyla yüzde 8.95YENİDEN REFAH: 64.893 oyla yüzde 5.10ZP: 36.875 oyla yüzde 2.90YEŞİL SOL: 32.851 oyla yüzde 2.58BBP: 26.061 oyla yüzde 2.05MEMLEKET: 11.003 oyla yüzde 0.86AP: 4.392 oyla yüzde 0.34TİP: 4.025 oyla yüzde 0.32ANAP: 2.245 oyla yüzde 0.18MP: 1.443 oyla yüzde 0.11HAKPAR: 908 oyla yüzde 0.07SOL PARTI: 893 oyla yüzde 0.07GBP: 748 oyla yüzde 0.06TKP: 740 oyla yüzde 0.06HKP: 716 oyla yüzde 0.06TKH: 208 oyla yüzde 0.02GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00