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Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 26.03.2023 - 18:07 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! - Son dakika haberleri
Kaza yapan araç ikiye bölündü! 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde seyreden Fatih Gül (33) idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden Devran Kavaklı (23) kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobiller takla attı. Otomobillerden biri müstakil bir evin bahçesine devrildi, diğer araç ortadan ikiye bölündü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücüler ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devran Kavaklı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücünün tedavisi ise sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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