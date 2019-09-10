'Ölümle tehdit etti, kimseye anlatamadım'

10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Fadik S. kıskançlık meselesi nedeni ile sürekli tartıştığı eşi 53 yaşındaki Veysel S.’yi uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldürmüş, ardından polisi arayarak teslim olmuştu.
"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ, KİMSEYE ANLATAMADIM"
Fadik S., eşi Veysel S.’nin kendisini kıskandığını ve kendisine sürekli başkalarıyla birlikte olduğuna dair iftiralar attığını belirttiği ifadesinde, “Veysel’i tanıdığımdan beri alkol alırdı. Evlendim evleneli rahat yüzü görmedim. Sürekli onu aldattığımı söyler şiddet uygulardı. Kendisine bir şey söylediğim zaman da beni tokatlardı. Şiddet uygulardı. Beni öldürmekle tehdit ettiği için, ondan gördüğüm şiddeti kimseye söyleyemedim” dedi.
"O GÜN BANA TECAVÜZ ETTİ"
Eşi tarafından defalarca tecavüze uğradığını aktaran Fadik S., “Veysel ‘Sen başkalarıyla birlikte oluyorsun neden bana yüz vermiyorsun’ diyordu. Ondan sonra tecavüz ediyordu. Olay günü akşam saatlerinde yanıma gelerek beni yere düşürdü. Hap olduğunu sandığım bir şeyler içip geldi. Ardından bana cinsel saldırıda bulundu. Veysel yatınca yatak odasından aldığım keserle kafasına hatırlamadığım sayıda vurdum. O an kendimde değildim, bana yaptıkları yıllarca gördüğüm şiddet ve tecavüzleri aklımı başımdan almıştı üzerime kan sıçramaya başlayınca durdum ve polisi aradım” diye konuştu.
‘ÇOK ÇEKTİM AMA YİNEDE PİŞMANIM’
Kıskançlık nedeniyle eşinin başına keserle vurarak öldüren Fadik S., son olarak ifadesinde şunlara yer verdi:
“Televizyonda bir haber görmüştüm. 70 yaşlarında bir nene dedeyi keserle öldürmüş. Veysel de bana sürekli iftira attığı için, ‘nene dedeyi keserle öldürmüş bak bende seni öyle öldürürüm’ dediğimde gülüp geçti. Boşanmak istedim ama kabul etmedi. Polisi aradıktan sonra kızımı aradım. Oğlum ve kızım geldi. Kısa bir süre sonra da polis ve 112 geldi. Gerisini hatırlamıyorum. 28 yıldır bu adamı çekiyorum. Bana çok çektirdi ama yine de pişmanım.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!