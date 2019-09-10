'Ölümle tehdit etti, kimseye anlatamadım'

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Fadik S. kıskançlık meselesi nedeni ile sürekli tartıştığı eşi 53 yaşındaki Veysel S.’yi uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldürmüş, ardından polisi arayarak teslim olmuştu.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ, KİMSEYE ANLATAMADIM"

Fadik S., eşi Veysel S.’nin kendisini kıskandığını ve kendisine sürekli başkalarıyla birlikte olduğuna dair iftiralar attığını belirttiği ifadesinde, “Veysel’i tanıdığımdan beri alkol alırdı. Evlendim evleneli rahat yüzü görmedim. Sürekli onu aldattığımı söyler şiddet uygulardı. Kendisine bir şey söylediğim zaman da beni tokatlardı. Şiddet uygulardı. Beni öldürmekle tehdit ettiği için, ondan gördüğüm şiddeti kimseye söyleyemedim” dedi.

"O GÜN BANA TECAVÜZ ETTİ"

Eşi tarafından defalarca tecavüze uğradığını aktaran Fadik S., “Veysel ‘Sen başkalarıyla birlikte oluyorsun neden bana yüz vermiyorsun’ diyordu. Ondan sonra tecavüz ediyordu. Olay günü akşam saatlerinde yanıma gelerek beni yere düşürdü. Hap olduğunu sandığım bir şeyler içip geldi. Ardından bana cinsel saldırıda bulundu. Veysel yatınca yatak odasından aldığım keserle kafasına hatırlamadığım sayıda vurdum. O an kendimde değildim, bana yaptıkları yıllarca gördüğüm şiddet ve tecavüzleri aklımı başımdan almıştı üzerime kan sıçramaya başlayınca durdum ve polisi aradım” diye konuştu.

‘ÇOK ÇEKTİM AMA YİNEDE PİŞMANIM’

Kıskançlık nedeniyle eşinin başına keserle vurarak öldüren Fadik S., son olarak ifadesinde şunlara yer verdi:

“Televizyonda bir haber görmüştüm. 70 yaşlarında bir nene dedeyi keserle öldürmüş. Veysel de bana sürekli iftira attığı için, ‘nene dedeyi keserle öldürmüş bak bende seni öyle öldürürüm’ dediğimde gülüp geçti. Boşanmak istedim ama kabul etmedi. Polisi aradıktan sonra kızımı aradım. Oğlum ve kızım geldi. Kısa bir süre sonra da polis ve 112 geldi. Gerisini hatırlamıyorum. 28 yıldır bu adamı çekiyorum. Bana çok çektirdi ama yine de pişmanım.”