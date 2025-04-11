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        Haberler Gündem Konya'da tavuk çiftliğinde yangın çıktı - Güncel haberler

        Konya'da tavuk çiftliğinde yangın çıktı

        Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:17
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        Tavuk çiftliğinde yangın çıktı
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        Alınan bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde, tadilat sırasında kaynak makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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