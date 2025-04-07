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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Konya'da tarım aracının su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Konya'da "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının su kanalına devrilmesi sonucu 1 genç hayatını kaybederken, 2 genç yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:47
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        Konya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        Konya'da Mesutcan A. (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

        Kazada, Mesutcan A. ile araçta bulunan Mehmet Y. (21) ve Şemsettin Akbulut (22) yaralandı.

        Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şemsettin Akbulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mesutcan A. tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

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