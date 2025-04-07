Konya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da tarım aracının su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının su kanalına devrilmesi sonucu 1 genç hayatını kaybederken, 2 genç yaralandı
Konya'da Mesutcan A. (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada, Mesutcan A. ile araçta bulunan Mehmet Y. (21) ve Şemsettin Akbulut (22) yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şemsettin Akbulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mesutcan A. tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.