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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

        Konya'da motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

        Konya Kulu'da kontrolden çıkan motosikletin çöp konteynerine çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 06:34 Güncelleme: 07.03.2024 - 06:34
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        Konya'da motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde, Hüseyin Karakaya'nın (18) kullandığı motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

        Kazada, sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet Mustafa A. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; durumu ağır olan sürücü, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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        #Konya
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