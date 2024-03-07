Konya'da motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Konya Kulu'da kontrolden çıkan motosikletin çöp konteynerine çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde, Hüseyin Karakaya'nın (18) kullandığı motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Kazada, sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet Mustafa A. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; durumu ağır olan sürücü, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.