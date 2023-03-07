Konya'da mahkum ve gardiyan ilişkisine soruşturma

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Olay iddiaya göre Konya kapalı E ipi cezaevinde meydana geldi. Cezaevinde tutuklu bulunan B.G.C isimli kadın ile yine aynı cezaevinde infaz koruma memuru (gardiyan) olarak görev yapan M.G arasında arkadaşlık oluştu. Zafer Samancı'nın haberine göre bu arkadaşlık kısa süre içinde duygusal yakınlaşmaya dönüştü. İnfaz koruma memuru M.G kız arkadaşı B.G.C’yi görmek için sık sık cezaevi kadın bölümüne geçmeye başladı. Durumun dikkat çekmesi üzerine çift kısa süreli de olsa görüşmeye ara verdi. DURUŞMASI VAR DİYEREK SEVGİLİSİNİ KADINLAR BÖLÜMÜNDEN ALIP GÖTÜRDÜ Cezaevinde tutuklu olan sevgilisi B.G.C ile tekrar görüşmek isteyen infaz koruma memuru M.G., bu kez risk almamak için farklı bir yol buldu. Gardiyan M.G. sevgilisi B.G.C’yi duruşması olduğunu söyleyerek cezaevinden aldı. İkili cezaevi SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) odasında 4 ay boyunca buluştu. İddiaya göre İnfaz Koruma Memuru M.G’nin arkadaşları ve yine aynı cezaevinde infaz koruma memuru olan M.B ve S.Ç ise ikilinin yakalanmaması için gözcülük yaptı.

BAŞKA BİR GARDİYAN DURUMDAN ŞÜPHELENİP TAKİP ETTİ Konya kapalı E tipi cezaevinde görevli olan ve ismi açıklanmayan bir infaz koruma memuru durumdan şüphelenerek meslektaşları M.G, M.B ve S.Ç’yi takip etmeye başladı. Kadın mahkumun mesai arkadaşı tarafından duruşması var bahanesi ile kadın bölümünden aldığını gören ismi açıklanmayan gardiyan B.G.C.’nin duruşması olmadığını tespit etti. Olan biteni kesinleştiren ismi açıklanmayan gardiyan durumu cezaevi yönetimine bildirdi.

3 GARDİYAN AÇIĞA ALINDI, KADIN MAHKUM BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ Cezaevi savcısının da durumdan haber edilmesiyle başta gardiyan M.G. ile tutuklu kadın ve gardiyanın buluşmalarına yardım eden diğer iki gardiyan hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gardiyanlar açığa alındı. Kadın mahkum B.G.C ise başka bir cezaevine nakledildi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemenin halen devam ettiği öğrenildi.