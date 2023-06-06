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Konya'da kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunan adam, hastanede öldü

Konya Beyşehir'de 23 Mayıs'ta mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan ve iki gün sonra düştüğü yerden ağır yaralı olarak kurtarılan 59 yaşındaki Rafet Aslancı, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti

Giriş: 06.06.2023 - 01:44 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunan adam, hastanede öldü
AA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolduktan iki gün sonra yaralı olarak bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kurucudva Mahallesi'ndeki dağlık alana iki hafta önce mantar toplamak için giden ve kaybolduktan iki gün sonra bulunan Rafet Aslancı (59), tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aslancı'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kurucuova Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

23 MAYIS'TA KAYBOLMUŞTU

Kurucuova Mahallesi'nde yerleşim merkezinin girişindeki dağlık alana 23 Mayıs'ta mantar toplamaya giden Rafet Aslancı'dan (59) haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma, AFAD ve komando ekiplerine vatandaşlar da destek vermişti. Düştüğü için yaralandığı ve bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Aslancı, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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