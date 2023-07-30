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        Haberler Gündem Konya'da kamyonetin çarptığı motosikletli öldü - Güncel haberler

        Konya'da kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde, kamyonetin çarptığı 30 yaşındaki motosikletin sürücüsü Memduh Çınardere, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 02:34
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        Kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
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        Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 156´ncı kilometresinde meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, Dinek Mahallesi´ndeki evine gitmekte olan Memduh Çınardere'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak sürüklenen ve başında kask bulunmayan Çınardere ağır yaralandı.

        İki parçaya ayrılan motosikletin şarampole savrulan kısmı alev alırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık görevlileri tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Çınardere ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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