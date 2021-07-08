Konya'da feci kaza: 4 ölü

Musa Keser idaresindeki 58 AD 740 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 50. kilometresinde, sollamaya çalıştığı Mustafa Özbek (31) yönetimindeki 42 EA 993 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, Keser'in kullandığı araçtaki Abdullah Bircan (28), Muhteşem Akalın (41) ve Menekşe Keser (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan ve Konya Numune Hastanesine kaldırılan sürücü Musa Keser de hayatını kaybetti.