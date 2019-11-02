02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüyleri diken diken eden olay akşam saatlerinde Konya’nın merkez Karatay ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi Karlık sokakta meydana geldi.
Zafer Samancı'nın haberine göre mahallede çöp atmaya giden Suriye uyruklu bir vatandaş çöp konteynırının içinden bebek sesi geldiğini duydu. Konteynır içinde ağzı bağlı halde bulunan poşeti çıkarıp içine bakan Suriyeli vatandaş gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.
BEBEK HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Poşetin içinde bebeği gören şahıs vücut ısısı düşen bebeği evine götürdü. Durumu 112 sağlık ekiplerine haber veren şahıs bebeğin ısınmasını sağladı. Eve gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 haftalık ve henüz göbek bağı bile düşmemiş olan bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Meram Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü.
Erkek bebeğinin burada yapılan muayenesinde genel sağlık durumunu iyi olduğu ancak vücut ısısının düşmesine bağlı sorun yaşadığı öğrenildi. Polis şimdi bebeği çöp poşeti içinde çöp konteynırına bırakan kişi ya da kişileri arıyor. Önceki günde Merkez Meram ilçesinde biri 2 yaşında diğerleri yaklaşık 2 aylık olan ikiz bebekler sokağa terk edilmiş yine bir vatandaş sayesinde bulunarak yetkililere teslim edilmişti
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!