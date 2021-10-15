Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi konteynerden katı atık maddelerini topladığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çöp konteynerini inceleyen ekipler, bir el yapımı patlayıcı daha olduğunu fark etti.
Bomba imha ekipleri, el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Öte yandan, Suriye uyruklu katı atık toplayıcısının tedbir amaçlı gözaltına alındığı öğrenildi.
YÜKSEK SESLE OLAY YERİNE KOŞMUŞLAR
Patlamanın meydana geldiği sokakta maket işleten Osman Gürğan, yaptığı açıklamada, çok yüksek kuvvette bir patlama olduğunu anlattı.
İlk başta mahalledeki petrol istasyonunun patladığını zannettiklerini ifade eden Gürğan, "Patlamanın ardından pazar yerine doğru geldik. Burada bekçi kulübesindeki güvenlikçi arkadaşın anlatımına göre çöp konteynerinden karton toplayan bir kişi, çöpten çıkardığı paketi yere düşürünce patlamış. Çevreye demir parçaları saplanmış. Yaralanan olmamış, bazı evlerin camları kırılmış." diye konuştu.
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