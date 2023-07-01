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Konya'da çobanın arazide bulduğu mühimmat yaylada patladı: 1 ölü

Konya Karapınar'da bir çoban tarafından arazide bulunan ve daha sonra yaylaya götürülen mühimmat patladı. Patlamada 42 yaşındaki çiftçi Mehmet Harmancı yaşamını yitirdi

Giriş: 01.07.2023 - 05:45 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da çobanın arazide bulduğu mühimmat yaylada patladı: 1 ölü
Çobanın arazide bulduğu mühimmat yaylada patladı: 1 ölü
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DHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı (42), hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü.

Mehmet Harmancı (42)
Mehmet Harmancı (42)

PATLAMADA HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre,mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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