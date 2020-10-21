Konya'da 14 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta çalıştığı terzi dükkanına giden Vail El-Mansur (14) dün tartıştığı kişilerle karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine El-Mansur, karşı gruptaki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sırtından bıçaklandı.

Zanlıların kaçmasının ardından El-Mansur, biraz yürüdükten sonra aynı sokakta bir büfenin önünde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan El-Mansur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.