Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da "Kovid-19 denetimleri" sürüyor

Konya'da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda Kovid-19 denetimlerine devam etti.
Yapılan denetimlerde, kent genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları yerlerden eski Tellal Pazarı, tarihi Bedesten Çarşısı ve Kapalı Sarraflar Çarşısı'nda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu görüldü.
Zabıta ekipleri, semt pazarlarında da esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
30 yıldır Tellal Pazarı'nda esnaflık yapan Hasan Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem esnafın hem de vatandaşların maske kullanımında hassas davrandığını belirtti.
Kovid-19'un toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini ifade eden Çetinkaya, "Polisin, zabıtanın denetimleri devam ediyor. Denetçilerin bizden istedikleri, 14 kurala; maske, mesafe, temizlik kurallarına uymamız. İnsanlar genel olarak kurallara uyuyorlar, çünkü korkuyorlar." dedi.
Daha önce Kovid-19 tedavisi gördüğünü söyleyen 24 yaşındaki öğrenci Engin Çimer de kurallara mutlaka uyulması gerektiğine dikkati çekerek "Hastalığın şakası yok, herkes dikkat etsin." dedi.
Sarraflar Çarşısı esnafından Yusuf Yaşar ise çarşı içinde esnaf ve müşterilerin büyük kısmının tedbirlere uyduğunu kaydetti.
- Aksaray
Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini denetledi.
Kent genelinde uygulama gerçekleştiren trafik polisleri, toplu ulaşım araçlarını tek tek durdurarak denetim yaptı.
Ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüleri maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı.
Ekipler, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi gibi insanların yoğun bulunduğu yerlerde gezerek sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.
Semt pazarlarında da zabıta ekipleri, maske kullanımı ve sosyal mesafeyi denetlerken kurallara uymayanları uyardı.
- Karaman
Karaman’da semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gelen vatandaşlar, polis ve Vefa Destek Grupları tarafından HES kodları kontrol edilerek pazar yerine alınıyor.
Pazarda gezen bekçi ve zabıta ekipleri de maske kullanımı ve sosyal mesafeyi denetlerken kurallara uymayanları uyardı.
Pazarcı Halil Yılmaz, denetimlerden memnun olduğunu belirterek "Maske ve sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimler oldukça güzel." dedi.
Hasan Hüseyin Dal da vatandaşlardan maske kullanırken daha dikkatli olmalarını isteyerek "Denetimlerin daha da sıkılaştırılmasını istiyoruz. Bazı vatandaşlarımız maskesiz gezebiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olması gerekiyor. Kolonya ve dezenfektan kullanıyorum, ellerimi üç saate bir yıkayarak temizliğe dikkat ediyorum." diye konuştu.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarlarında görevlilerin denetimleri sürüyor.
Kentte pazartesi günleri kurulan Ataköy Mahallesi'ndeki halk pazarlarında İl Salgın Denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Kovid-19 denetimi yaptı.
Ekipler, pazar yerinde hem satış yapan esnafa hem de alışveriş yapan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
Pazar esnafı Mehmet Genç, alışveriş yapan vatandaşların genellikle maske taktıklarını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirtti.
Ayrıca, kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki vatandaşların maske takıp sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.
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