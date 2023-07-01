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Konservatuvar birincisi görme engelli Fırat, devlet sanatçısı olmak istiyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği bölüm birincisi görme engelli Fırat Ataş, devlet sanatçısı olmayı ve program yapmayı hedefliyor

Giriş: 01.07.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Konservatuvar birincisi görme engelli Fırat, devlet sanatçısı olmak istiyor
Bölüm birincisi görme engelli Fırat: Engeli kafamdan attım
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AA

Doğuştan görme engelli 25 yaşındaki Ataş, hayatı boyunca müzik yapmayı hedefledi. Ailesinin de yönlendirmesiyle girdiği özel yetenek sınavıyla 2018'de AKÜ Devlet Konservatuvarına kabul edilen Ataş, Türk Halk Müziği Bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Mezuniyet sevicini ailesi ve öğretmenleriyle yaşayan Ataş, hayatında hiçbir engele takılmadığını, hiç pes etmediğini söyledi.

ENGELİ KAFASINDAN ATTI, BAŞARI GELDİ

Eğitim hayatında da hep derslerine çok çalıştığını aktaran Ataş, hocası Emrah Kalın'ın desteğiyle başarılı şekilde mezun olduğunu dile getirdi.

Öğretmen olmak için formasyon almayı düşündüğünü anlatan Ataş, "Benim en büyük hedefim, ses sanatçısı olarak TRT'ye girmek. Konservatuvara giriş nedenim TRT'dir" dedi.

Hedefini gerçekleştireceğine ve bir gün devlet sanatçısı olacağına inandığını vurgulayan Ataş, "Bütün engelli arkadaşlara tavsiyem azmi, çalışmayı asla bırakmasınlar. Engeli kendilerine problem olarak görmesinler. Engeli kafamdan attım, bölümü birincilikle bitirdim" ifadesini kullandı.

"ENGEL TANIMIYORUZ"

AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü öğretim görevlisi Emrah Kalın da akademik anlamda ilk engelli öğrencisinin Fırat olduğunu dile getirdi.

Öğrencisiyle birbirlerini sürekli motive ettiklerini belirten Kalın, şöyle konuştu: "Buluşmamızdan sonra en büyük motivasyon sözümüz, 'Engel tanımıyoruz.' oldu. Mesleki müzik eğitiminin en önemli unsurlarından birisi notayı okuyabilmek, yazabilmektir. Fırat'ın bu anlamda eksiğini kapatmak için gece gündüz çalıştık. Fırat için Breille nota sistemini öğrendim. Notaları yazarak, gerektiğinde breille alfabesiyle kitap bastırarak ve çalışarak başardık. Ders içi ders dışı mesai ayırdık. Fırat'ın gittiği her yere enerjisiyle, azmiyle ışık saçacağına inancım tamdır. Fırat okuduğu yıl boyunca derse zamanında gelirdi. Hiç devamsızlık yapmadı. Mesleki becerisi de ortada."

Baba Eşref Ataş (52) da oğlunun hedeflerine ulaşması için her zaman yanında olacağını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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