        Haberler Gündem Güncel Konkordato ilan etmişlerdi, 3 tutuklama! | Son dakika haberleri

        Konkordato ilan etmişlerdi, 3 tutuklama!

        Bursa'da konkordato ilan eden inşaat firmasına yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:44 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:44
        Konkordato ilan etmişlerdi, 3 tutuklama!
        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim’de konkordato ilan eden inşaat firmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., H.A. ve E.T tutuklanırken, M.A. ile V.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulurken, 2 şirkete de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyım atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
