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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde yarı final zamanı! - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde yarı final zamanı!

        UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü (yarın) yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:05 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:05
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        Konferans Ligi'nde yarı final zamanı!
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        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü (yarın) TSİ 22.00'de başlayacak.

        Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.

        Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

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