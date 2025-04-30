Konferans Ligi'nde yarı final zamanı!
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü (yarın) yapılacak.
Giriş: 30.04.2025 - 10:05 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:05
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü (yarın) TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.
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