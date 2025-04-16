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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı

        UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:49
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        Konferans Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı!
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        UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı yarın yaşanacak.

        Rövanş mücadelelerinde Fiorentina evinde Celje ile karşılaşacak. Chelsea de Legia Varşova'yı konuk edecek.

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak müsabakalarının TSİ programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Yarın

        19.45 Fiorentina (2) - Celje (1)

        19.45 Jagiellonia Bialystok (0) - Real Betis (2)

        22.00 Chelsea (3) - Legia Varşova (0)

        22.00 Rapid Wien (1) - Djurgarden (0)

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