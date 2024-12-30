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        Haberler Gündem Komşudan elektrikli ölüm tuzağı! - Güncel haberler

        Komşudan elektrikli ölüm tuzağı!

        Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'da bir adam mahkemelik olduğu komşusunun kapısını tiner dökerek ateşe vermişti. Saldırgan cezaevinden çıktıktan sonra da rahat durmadı. Bu kez de elektrikli düzenek kurup kadını öldürmeye çalıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:44
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        Komşudan elektrikli ölüm tuzağı!
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        Olay, Antalya'da meydana geldi.

        Antalya'da bir adam mahkemelik olduğu komşusunun kapısını tiner dökerek ateşe vermişti.

        Saldırgan cezaevinden çıktıktan sonra da rahat durmadı.

        Bu kez de elektrikli düzenek kurup kadını öldürmeye çalıştı.

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