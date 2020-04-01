01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kulüp, 2.5 yıllık koma döneminden çıkan Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti.
Ajax'ın Temmuz 2017'de Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında kalp krizi geçiren ve komaya giren Abdelhak Nouri, geçtiğimiz günlerde uyandı. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun sevinci kısa sürdü. 1 Temmuz 2020'den sonra kontratında otomatik sözleşme uzatma maddesi olan oyuncunun bu hakkı kulübü Ajax tarafından kullanılmayacak.
Hollanda basını Ajax'ın, Nouri'nin sözleşmesini feshettiğini ve yeni sözleşme yapmayacağını buna karşın 1 Temmuz'a kadar maaşını ödemeye devam edeceğini yazdı. Hollanda ekibinin bir daha futbola dönmesi zor olan Nouri'nin ailesine düzenli olarak maddi destek vermeye devam edeceği kaydedildi.
Bu arada Ajax'ın, ilk müdahelenin yetersiz olduğunu kabul ettiği ve ailesine tazminat ödeme konusunda görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.
ÇEVRESİYLE İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI
Evine dönen ve insanlarla iletişim kurmaya başlayan Nouri'nin kardeşi Abderrahim konuyla ilgili olarak, "Appie için iyi gidiyor; ancak ne kadar iyi. Uyanıyor, uyuyor, yiyer; ancak yatağın dışına çıkamıyor. Kaşlarını kaldırabiliyor; ancak uzun süreli olmuyor. Nerede olduğunun farkında. Aile çevresinde olmaktan mutlu. Onunla konuşuyoruz ve futbol izliyoruz. Bunları seviyor" açıklamalarını yapmıştı.
BABEL VE HUNTELAAR'A DA ŞOK!
Öte yandan Ajax'ın 2 isimle daha yolarını ayrıdğı öne sürüldü. Amsterdam temsilcisinin, Abdelhak Nouri'nin yanısıra Galatasaray'dan kiralık gelen Ryan Babel ve Klas Jan Huntelaar'ın sözleşmelerini feshettiği ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!