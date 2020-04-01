Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kulüp, 2.5 yıllık koma döneminden çıkan Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti.

Ajax'ın Temmuz 2017'de Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında kalp krizi geçiren ve komaya giren Abdelhak Nouri, geçtiğimiz günlerde uyandı. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun sevinci kısa sürdü. 1 Temmuz 2020'den sonra kontratında otomatik sözleşme uzatma maddesi olan oyuncunun bu hakkı kulübü Ajax tarafından kullanılmayacak.

Hollanda basını Ajax'ın, Nouri'nin sözleşmesini feshettiğini ve yeni sözleşme yapmayacağını buna karşın 1 Temmuz'a kadar maaşını ödemeye devam edeceğini yazdı. Hollanda ekibinin bir daha futbola dönmesi zor olan Nouri'nin ailesine düzenli olarak maddi destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Bu arada Ajax'ın, ilk müdahelenin yetersiz olduğunu kabul ettiği ve ailesine tazminat ödeme konusunda görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.

ÇEVRESİYLE İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI

Evine dönen ve insanlarla iletişim kurmaya başlayan Nouri'nin kardeşi Abderrahim konuyla ilgili olarak, "Appie için iyi gidiyor; ancak ne kadar iyi. Uyanıyor, uyuyor, yiyer; ancak yatağın dışına çıkamıyor. Kaşlarını kaldırabiliyor; ancak uzun süreli olmuyor. Nerede olduğunun farkında. Aile çevresinde olmaktan mutlu. Onunla konuşuyoruz ve futbol izliyoruz. Bunları seviyor" açıklamalarını yapmıştı.

BABEL VE HUNTELAAR'A DA ŞOK!

Öte yandan Ajax'ın 2 isimle daha yolarını ayrıdğı öne sürüldü. Amsterdam temsilcisinin, Abdelhak Nouri'nin yanısıra Galatasaray'dan kiralık gelen Ryan Babel ve Klas Jan Huntelaar'ın sözleşmelerini feshettiği ifade edildi.