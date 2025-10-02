Habertürk
        Kolombiya, İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı edecek

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu

        Giriş: 02.10.2025 - 06:57 Güncelleme: 02.10.2025 - 06:59
        Kolombiya, İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı edecek
        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullandı.

        Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alan Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

