Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bir devam filmidir. Başrolünde Ezgi Mola ve Murat Yıldırımşar'ın olduğu Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola: Efsun

Murat Yıldırım: Sinan

Hümeyra

Nevra Serezli

Gülenay Kalkan: Gönül

Eda Ece: Ceren

Begüm Öner

Gül Arıcı

Muhammet Uzuner

İsmail İncekara

Nilgün Kasapbaşoğlu

Meltem Özsavaş

Hakan Salınmış

Enis Arıkan

Bora Akkaş

Güven Murat Akpınar

Güçlü Yalçıner

Mehmet Baran Erdoğan

Tolga Çıklaçiftçi

Romina Özipekçi

Gözde Seda Altuner

Burak Topaloğlu

Emine Gülsüm Göznümer

Ayten Mısırlıoğlu

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu’na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.