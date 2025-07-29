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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan HT Spor' özel açıklamalar: 4 transfer daha yapacağız! - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan HT Spor' özel açıklamalar: 4 transfer daha yapacağız!

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Recep Durul, Gece Yarısı programında merak edilen soruları yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 00:08 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:28
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        "4 transfer daha yapacağız"
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        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Recep Durul, Gece Yarısı programında merak edilen soruları yanıtladı.

        İşte Durul'un açıklamaları:

        "Geçmişimizdeki Kocaelispor'u hafızalarımızdan çıkarmak mümkün değil. Biz diyoruz ki "Efsane geri döndü ve hedef Avrupa". Hazırlıklarımızı Topuk Yaylası'nda sürdürüyoruz. Üçüncü etap çalışmalarına da kendi şehrimizde Kartepe'de devam edeceğiz"

        "4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

        "Transfer sürecinde de biz yeni bir yapılanma içine girdik. Biz bu yapıya uygun, Süper Lig'e uygun kadro yapısını oluşturmak istiyoruz. Şu ana kadar 9 transfer gerçekleştirdik. 4 tane daha transferimiz olacak. 1 stoper, 1 orta saha, 1 ön libero ve 1 kanat oyuncusu daha alacağız. Transferlerin çoğu da üst düzey liglerden gelen oyuncular. Biz sadece Süper Lig'de kalıcılığı değil daha yukarıyı hedefliyoruz. Avrupa hedefi koyduk. Şehrimizin beklentisi bu yönde.

        "EMRE MOR, HADZIAHMETOVIC VE VISCA İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

        "Emre Mor, Hadziahmetovic ve Visca için resmi bir girişimimiz olmadı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte olabilir mi bilmiyorum. Teknik ekibimizin isteklerine göre hareket ediyoruz. İşi uzmanlara bırakıyoruz. Selçuk İnan hocamız çok deneyimli. Şanslı hissediyoruz kendimizi. Hocamızın görüşleri doğrultusunda hangi oyuncuyu isterse onlarla görüşüyoruz."

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