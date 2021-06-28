Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper Diogo Coelho ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır.

Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, futbolcunun Türk statüsünde oynayacağı kaydedildi.