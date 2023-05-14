Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kocaeli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kocaeli seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kocaeli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 92.27 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:14 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 75.8 oldu. Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 561.200 oyla yüzde 54.65 - Kemal Kılıçdaroğlu: 394.179 oyla yüzde 38.38 - Sinan Oğan: 67.277 oyla yüzde 6.55 - Muharrem İnce: 4.317 oyla yüzde 0.42 aldı. Kocaeli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 561.200 oyla yüzde 54.65Kemal Kılıçdaroğlu: 394.179 oyla yüzde 38.38Sinan Oğan: 67.277 oyla yüzde 6.55Muharrem İnce: 4.317 oyla yüzde 0.42

Kocaeli Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.09 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:14 itibarıyla yüzde 41.2 oranında açıldı. 2023 Kocaeli milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 300.839 oyla yüzde 55.37 - Millet İttifakı: 175.988 oyla yüzde 32.4 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 29.751 oyla yüzde 5.48 - Ata İttifakı: 9.188 oyla yüzde 1.69 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 758 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:14 itibarıyla 2023 Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 300.839 oyla yüzde 55.37Millet İttifakı: 175.988 oyla yüzde 32.4Emek ve Özgürlük İttifakı: 29.751 oyla yüzde 5.48Ata İttifakı: 9.188 oyla yüzde 1.69Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 758 oyla yüzde 0.13AK Parti: 219.136 oyla yüzde 40.33CHP: 124.391 oyla yüzde 22.90İYİ Parti: 51.597 oyla yüzde 9.50MHP: 44.694 oyla yüzde 8.23YENİDEN REFAH: 30.557 oyla yüzde 5.62YEŞİL SOL: 29.751 oyla yüzde 5.48ZP: 8.271 oyla yüzde 1.52BBP: 6.452 oyla yüzde 1.19MEMLEKET: 6.437 oyla yüzde 1.18AP: 917 oyla yüzde 0.17GENÇ: 785 oyla yüzde 0.14TKP: 387 oyla yüzde 0.07MP: 330 oyla yüzde 0.06SOL PARTI: 294 oyla yüzde 0.05AB: 289 oyla yüzde 0.05MİLLİYOL: 205 oyla yüzde 0.04HAKPAR: 165 oyla yüzde 0.03YP: 139 oyla yüzde 0.03HKP: 118 oyla yüzde 0.02TKH: 77 oyla yüzde 0.01ANAP: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00