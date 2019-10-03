Caner Aktan'ın haberine göre olay, 9 Mayıs 2018 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde meydana geldi. Ahmet Hazer, oğulları Muhammed Hazer ve Bayram Hazer ile birlikte Coşkun Çağlayan'ın işlettiği büfeye geldi. Ahmet Hazer, eski kiracısı olan Coşkun Çağlayan'dan birikmiş 40 bin TL tutarındaki kira borcunu istedi. Coşkun Çağlayan'ın bu parayı vermeyi reddetmesi üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Coşkun Çağlayan büfe içerisinde bulunan kasadan çıkarttığı ruhsatsız tabancasıyla 8 el ateş etti. Göğsüne 3 kurşun isabet eden Ahmet Hazer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saklandığı evde ruhsatsız tabancasıyla yakalanan Coşkun Çağlayan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı.

DURUŞMADA SANIĞA SALDIRDI

Sanık Coşkun Çağlayan'a kasten öldürme, yasak silah bulundurma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 25 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Ölen Ahmet Hazer'in oğlu Bayram Hazer'e ise önceki duruşmada sanığa saldırması nedeniyle 2 bin 620 TL adli para cezası verildi.