Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Atakan Boyacı'nın (23) kullandığı motosiklet, D-100 kara yolu Seka Tüneli çıkışında refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Boyacı refüje savruldu.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri. sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Boyacı'nın, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu, motosikletini önceki gün satın aldığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.